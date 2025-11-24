  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Kobi KOSGEB’in kapasite geliştirme programına 1266 başvuru
Kobi

KOSGEB’in kapasite geliştirme programına 1266 başvuru

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KOSGEB’in kapasite geliştirme programına 1266 başvuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelere sunulan 20 milyon liralık üst limitli ve 20 puan finansman destekli krediye yönelik üçüncü çağrıda 1266 başvuru aldıklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı’na ilişkin güncel başvuru sayılarını açıkladı.  Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunduklarını belirterek, "Bu yılın 3. çağrısına, 1266 işletmemiz başvuru yaptı." ifadesini kullandı.

 

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

 

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında, işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunduklarına işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılın 3. çağrısına, 1266 işletmemiz başvuru yaptı. Yılın ilk iki döneminde, 1647 projede 25,5 milyar lira finansman hacmi oluşturduk. KOBİ'lerimize güç vermeye, üreten Türkiye'yi geleceğe taşımak için girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı
KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı

Kobi

KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı
KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Kobi

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!
Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!

Kobi

Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!

KOBİ’lerin dijital yolculuğunda Mersin’den güçlü adım
KOBİ’lerin dijital yolculuğunda Mersin’den güçlü adım

Kobi

KOBİ’lerin dijital yolculuğunda Mersin’den güçlü adım

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23