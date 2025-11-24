O ülkede bir ayda 23 çocuk açlıktan öldü!

Sudan'ın Kordofan bölgesinde bir ay içerisinde 23 çocuğun açlık sebebiyle öldüğü bildirildi.

Bir sağlık grubu, düzenli ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı orta Sudan'da bir ay içinde 23 çocuğun yetersiz beslenmeye bağlı nedenlerden öldüğünü söyledi.

Uluslararası açlık uzmanlarına göre Eylül ayı itibariyle Kordofan ve Darfur bölgesinde yaklaşık 370 bin kişi kıtlıkla karşı karşıya kalırken, bu iki bölgede 3.6 milyon kişi de kıtlığın eşiğinde bulunuyor.

Çatışmayı takip eden profesyonellerden oluşan Sudan Doktorlar Ağı, çocuk ölümlerinin 20 Ekim ve 20 Kasım tarihleri arasında kuşatma altındaki Kadugli kenti ve Dilling kasabasında gerçekleştiğini açıkladı.

Grup Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada "ölümlerin, ablukanın gıda ve ilaç girişini engellediği ve binlerce sivilin hayatını riske attığı iki bölgede şiddetli akut yetersiz beslenme ve temel malzeme kıtlığının bir sonucu olduğunu" söyledi.

Güney Kordofan eyaletinin başkenti Kadugli'de bu ay başında kıtlık ilan edilmişti. HDK aylardır Kadugli'yi kuşatmış durumda.

Yine Güney Kordofan'da bulunan Dilling'de ise veri eksikliği nedeniyle kıtlık ilan edilemedi.

Sudan, Nisan 2023'te ordu ile HDK arasında iç savaşa sürüklendi.

BM rakamlarına göre savaş 40 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Ancak yardım grupları gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Savaş, 14 milyondan fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kalmasına, hastalık salgınlarının artmasına ve ülkenin bazı bölgelerinin kıtlığa sürüklenmesine neden oldu.

