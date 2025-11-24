  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Dünya O ülkede bir ayda 23 çocuk açlıktan öldü!
Dünya

O ülkede bir ayda 23 çocuk açlıktan öldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O ülkede bir ayda 23 çocuk açlıktan öldü!

Sudan'ın Kordofan bölgesinde bir ay içerisinde 23 çocuğun açlık sebebiyle öldüğü bildirildi.

Sudan'ın Kordofan bölgesinde bir ay içerisinde 23 çocuğun açlık sebebiyle öldüğü bildirildi.

Bir sağlık grubu, düzenli ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı orta Sudan'da bir ay içinde 23 çocuğun yetersiz beslenmeye bağlı nedenlerden öldüğünü söyledi.

Uluslararası açlık uzmanlarına göre Eylül ayı itibariyle Kordofan ve Darfur bölgesinde yaklaşık 370 bin kişi kıtlıkla karşı karşıya kalırken, bu iki bölgede 3.6 milyon kişi de kıtlığın eşiğinde bulunuyor.

Çatışmayı takip eden profesyonellerden oluşan Sudan Doktorlar Ağı, çocuk ölümlerinin 20 Ekim ve 20 Kasım tarihleri arasında kuşatma altındaki Kadugli kenti ve Dilling kasabasında gerçekleştiğini açıkladı.

Grup Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada "ölümlerin, ablukanın gıda ve ilaç girişini engellediği ve binlerce sivilin hayatını riske attığı iki bölgede şiddetli akut yetersiz beslenme ve temel malzeme kıtlığının bir sonucu olduğunu" söyledi.

Güney Kordofan eyaletinin başkenti Kadugli'de bu ay başında kıtlık ilan edilmişti. HDK aylardır Kadugli'yi kuşatmış durumda.

 

Yine Güney Kordofan'da bulunan Dilling'de ise veri eksikliği nedeniyle kıtlık ilan edilemedi.

Sudan, Nisan 2023'te ordu ile HDK arasında iç savaşa sürüklendi.

BM rakamlarına göre savaş 40 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Ancak yardım grupları gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Savaş, 14 milyondan fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kalmasına, hastalık salgınlarının artmasına ve ülkenin bazı bölgelerinin kıtlığa sürüklenmesine neden oldu.

Kaynak: Mepa News

BAE istedi, darbeci yakıt gönderdi! Sudan’daki katillerin yakıtı Hafter’den
BAE istedi, darbeci yakıt gönderdi! Sudan’daki katillerin yakıtı Hafter’den

Dünya

BAE istedi, darbeci yakıt gönderdi! Sudan’daki katillerin yakıtı Hafter’den

Irak'ta resmi seçim sonuçları belli oldu: Sudani'nin koalisyonu birinci
Irak'ta resmi seçim sonuçları belli oldu: Sudani'nin koalisyonu birinci

Dünya

Irak'ta resmi seçim sonuçları belli oldu: Sudani'nin koalisyonu birinci

Mısır'dan Sudan çağrısı
Mısır'dan Sudan çağrısı

Dünya

Mısır'dan Sudan çağrısı

Sudan'da sivil katliamı yapan örgüt ABD'den yararlanıyor!
Sudan'da sivil katliamı yapan örgüt ABD'den yararlanıyor!

Dünya

Sudan'da sivil katliamı yapan örgüt ABD'den yararlanıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23