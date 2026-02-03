  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK güncelleme yaptı: Enflasyon sepeti ve baz yılı yenilendi Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir” MHP lideri Bahçeli: Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür İnanılması zor skandal! Epstein’e Kâbe örtüsü gönderilmiş Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da! Türkiye, Yunanları perişan etti! ‘Ege’yi zaten kaybettik’ Siyonist kuklası rahat durmuyor! Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak "New START" olmazsa dünya daha tehlikeli hale gelecek Dünya için kaos vakti
Kobi KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi
Kobi

KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2026 yılı birinci dönem başvurularının başladığını açıkladı.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir finansman kapısı açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularını başlattık" dedi.

 

“Türkiye için işletmelerimizin yanındayız”

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOBİ'lerimizi büyütmeye, üretimi ve istihdamı güçlendirmeye devam ediyoruz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1'inci dönem başvurularını başlattık. 20 milyon TL üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. 2025'te, 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar TL finansmana erişim imkanı sağladık. Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

 

Bakan Kacır, programa başvuru tarihlerinin 3-28 Şubat 2026 olduğunu belirtti.

KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!
KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!

Kobi

KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!

Girişimcilere kritik çağrı! KOSGEB’in 2026 destekleri için takvim netleşti
Girişimcilere kritik çağrı! KOSGEB’in 2026 destekleri için takvim netleşti

Kobi

Girişimcilere kritik çağrı! KOSGEB’in 2026 destekleri için takvim netleşti

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?
TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

Kobi

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23