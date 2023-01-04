KOSGEB’den KOBİ’lere ‘dijital dönüşüm danışmanlığı desteği’
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, KOBİ’lere yönelik dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti sunduklarını bildirdi.
Kurt, hizmetten yararlanan irili ufaklı firmalara 20 bin liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı. Kurt, “Danışmanlar KOBİ’leri ziyaret edip diijital olgunluk değerlendirmesi yapacaklar. Ardından dijital dönüşüm yol haritası hazırlayacaklar. Daha sonra tekrar tetkikte bulunup gerekli görürlerse bir rapor daha oluşturacaklar” diye konuştu.