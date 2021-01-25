KOSGEB e-Ticaret desteği nereden, nasıl alınır?

Girişimcilerin güçlü kaynağı KOSGEB, toptan ve perakende ticareti yapan şirketlerin en önemli destekçisi olmaya devam ediyor.

KOSGEB e-Ticaret başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Yeni bir iş ile ticarete atılan vatandaşlar, e-ticaret üzerinden de satış yapabilmektedir. Bu kişiler KOSGEB hibe ve kredi almaları için öncelikle girişimcilik eğitimi alması gerekir. Bu eğitimleri KOSGEB karşılıyor. Toplam 32 saat süren bu eğitim uygulamalı kurs olarak sayılmaktadır. Eğitim süreci bittikten sonra vatandaşlar iş planlarını, düşüncelerini KOSGEB’e sunabilmektedir. KOSGEB’e sunulan proje araştırılarak onay alındığı taktirde desteklerden yararlanılır.

İşletme kuruluş desteği adı altında gerçek kişi işletmelere 5 bin lira, sermaye şirketi işletmelere 10 bin lira verilmektedir.

Performans desteği olarak birinci ve ikinci dönem performans dönemlerine toplamda 40 bin lira verilir. Sertifika desteği 5 bin toplamda 60 bin lira geleneksel girişimciler hibe desteği verilmiştir.

KOSGEB girişimcileri imalat sektöründeki kişiler toplamda 370 liraya kadar hibe desteği sağlanmaktadır. KOSGEB e-ticaret desteğinden yararlanmak istiyenler, belirlenen toptan ve perakende sektörlerden herhangi birisine evrak hazırlayarak başvuru yapması gerekir.