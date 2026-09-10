KOSGEB destek programında 75 milyon liraya kadar kredi son başvuru 30 Eylül 2026

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, KOSGEB'in yürüttüğü Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nın yeni dönemi için şartları taşıyan işletmeleri 30 Eylül 2026'ya kadar başvurmaya davet etti. Erdoğan, "Şartları taşıyan üyelerimiz ile işletmelerimiz, 75 milyon liraya kadar kredi imkânından yararlanmak için başvurularını geciktirmesinler" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı program kapsamında işletmelere 30 milyon liradan 75 milyon liraya kadar kredi imkânı sunulacak. Finansman maliyetinin 20 puanlık bölümünü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) geri ödemesiz olarak karşılayacak, uygun işletmelere ise Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet desteği sağlanacak.

Yüksek katma değerli üretimi, teknolojik dönüşümü ve ihracatı destekleyen programın Denizli iş dünyasına önemli fırsatlar sunduğunu belirten Erdoğan, KOBİ'leri ekonominin üretici gücü olarak tanımladı: "KOBİ'lerimiz; üretimin, istihdamın, ihracatın ve bölgesel kalkınmanın temel taşıdırlar. İşletmelerimizin uygun şartlarla finansmana ulaşması, teknolojik kapasitelerini geliştirmesi ve yüksek katma değerli üretime yönelmesi, yalnızca firmalarımızı değil şehrimizin ve ülkemizin ekonomisini de güçlendirecektir."

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, KOBİ'lerin finansmana doğru zamanda ve uygun maliyetlerle erişmesinin daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat sağlayacağı yönündeki değerlendirmesine katıldıklarını ifade eden Erdoğan, KOSGEB'in yeni finansman imkânını reel sektörün ihtiyaçları bakımından önemli bir adım olarak nitelendirdi. "Üretim maliyetlerinin arttığı, finansmana erişimin işletmelerimizin öncelikli meselelerinden biri hâline geldiği bu dönemde sağlanan her kaynak değerlidir" diyen Erdoğan, yenilikçi üretim, AR-GE, teknoloji ve ihracat odaklı yatırımları destekleyen finansman modellerinin artırılmasını önemsediklerini, KOSGEB'in sunduğu imkânın daha fazla işletmenin yatırım planlarını hayata geçirmesine katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Denizli'nin üretim altyapısı tekstilden yazılıma uzanıyor

Denizli'nin tekstil ve hazır giyimden makine-metale, kablodan doğal taşa, gıdadan yazılım ve teknolojiye uzanan birçok sektörde güçlü üretim altyapısı bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Denizli'miz; üretim tecrübesi, girişimcilik kültürü ve ihracat kabiliyetiyle dünyaya açılmış önemli bir sanayi ve ticaret şehridir" ifadesini kullandı. DTO Başkanı, desteklerin üretim ve ihracat üzerindeki etkisinin büyütülmesi gerektiğini de belirtti.

Programı "firmalarımızın üretim teknolojilerini yenilemeleri, verimliliklerini artırmaları, yeni ürünler geliştirmeleri ve uluslararası pazarlardaki konumlarını güçlendirmeleri için önemli bir fırsat" olarak değerlendiren Erdoğan, şartları taşıyan üyelerin projelerini hazırlayarak başvurularını zamanında tamamlamalarını tavsiye ettiklerini belirtti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçenlere iş dünyası adına teşekkür etti; sözlerini "Güçlü KOBİ'ler, çok daha güçlü bir Denizli ve daha büyük bir Türkiye demektir" diyerek tamamladı.

Başvurular 30 Eylül'e kadar KOSGEB'in internet sitesinden alınacak

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler başvurularını 30 Eylül 2026'ya kadar KOSGEB'in internet sitesi üzerinden yapabilecek. Program kapsamında personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım ile işletme sermayesi giderlerinin yanı sıra eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına yönelik hizmet alımları desteklenebilecek.

Proje süresi 24 ay, kullanılacak kredinin azami vadesi ise 36 ay. Krediler, KOSGEB ile protokol imzalayan Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla kullandırılacak.

Programa, KOSGEB Veri Tabanı'nda aktif kaydı ve güncel işletme beyanı bulunan, belirlenen koşullardan en az birini taşıyan işletmeler başvurabilecek. Başvuru yapabilecek işletmeler şöyle sıralandı: