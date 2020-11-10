KOSGEB desteğiyle iş yeri açan girişimci iç piyasaya erişte yetiştiremiyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle erişte imalathanesi kuran girişimci Mümin Köstereli, iç piyasaya ürün yetiştirmekte zorlanıyor.

KOSGEB'den 100 bin lira hibe desteği alarak Hendek ilçesinde erişte imalathanesi açan Köstereli (43), kısa sürede işlerini büyüttü.

İş yerinde burgulu, sebzeli, tam buğday, çorbalık, ev, kıvrık ve pilavlık gibi 12 çeşit doğal erişte üreten Köstereli, iç piyasanın talebini karşılamaya çalışıyor.

Ürünlerine olan ilgiden mutluluk duyan Köstereli, işlerini büyüterek yurt dışına açılmayı hedefliyor.

- "Bugünlere devletimin sayesinde geldim"

Girişimci Köstereli, AA muhabirine, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle makine alarak kendi iş yerini açtığını belirterek, işlerinin çok güzel gittiğini anlattı.

KOSGEB sayesinde işletme sahibi olduğunu dile getiren Köstereli, "Makarna, erişte ve çorbalık üretiyorum. Bunlarda hiçbir katkı maddesi yoktur. Gayem de yüzde 100 doğal olması zaten. Ürünlerimde Çankırı'dan getirttiğim kaya tuzunu kullanıyorum." diye konuştu.

İç piyasaya ürün yetiştirmekte zorlandığını anlatan Köstereli, "Gelecekte imalatımı büyütüp yurt dışına açılmak istiyorum. Hedefim bu zaten. Sağolsun devletimiz bize destek verdi. Allah razı olsun, bugünlere devletimin sayesinde geldim." ifadelerini kullandı.