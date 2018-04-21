KOSGEB desteği ile kendilerine iş kurdular

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye genelinde bugüne kadar 27 bin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kursu düzenlediklerini ve bu eğitimlere 931 bin vatandaşın katıldığını belirterek, “KOSGEB aracılığıyla, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılan ve kendi iş yerini açan girişimcilerimize, 987 milyon lira yani yaklaşık 1 milyar lira destek verdik” dedi.

Bakan Özlü, Başakşehir Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin sertifika töreninde yaptığı konuşmada, şehirlerin artık klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında çok farklı bir bakış açısıyla idare edildiğini söyledi.