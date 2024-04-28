  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümete yakın Sabah yazarından şok “AK Parti” iddiası! Bu gerçekten doğru mu

Kendi öğrencilerini mi vuracaklar? ABD keskin nişancılarını üniversiteye yerleştirdi

Hamas iki İsrailli esirin görüntüsünü paylaştı! Ya esirler ya da savaş

Yeniden Refahlılar resmen tiyatro oynuyor! Şimdi de bu çıktı! Fatih Erbakan, bakalım bu işe ne diyecek?

Türkiye ziyareti öncesi Miçotakis'ten açıklama: Anlaşamadığımız konular olsa da ilişkiler düzelebilir

AK Partili Metin Külünk’ten çok ama çok konuşulacak iddia! O kişiler Cumhurbaşkanımıza sahte anketler sundu

O ihtimal gerçekleşirse... İslam Memiş gram altında her şeyin tersine döneceği gelişmeyi açıkladı

'Asgari ücrete temmuzda zam var' iddiasına resmi açıklama!

Dev köprüyü Zafer Bayramı'nda havaya uçuracaklar! Herkes o tarihe kilitlendi!

Meral Akşener'in tükeniş hikayesi! İşin sonu “seyircisiz kongre”
Kobi KOSGEB desteği aldılar! Satışlara yetişemiyorlar
Kobi

KOSGEB desteği aldılar! Satışlara yetişemiyorlar

Yeniakit Publisher
2024-04-28 13:05:00 -
KOSGEB desteği aldılar! Satışlara yetişemiyorlar

Samsun ve İstanbul'da özel şirketlerde mühendislik yapan Havva Gizem ve Metin Menteşe çifti, Kovid-19 salgını döneminde döndükleri memleketleri Trabzon'da KOSGEB desteğiyle ahşap atölyesi kurdu.

Makine mühendisi Havva Gizem ve Metin Menteşe çifti, İstanbul'un yoğunluğundan sıkılıp mesleklerinden vazgeçerek döndükleri Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki babaevinin giriş katında kurdukları ahşap işleme atölyesinde oyuncak üretiyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan çift, Samsun ardından da İstanbul'da özel şirketlerde 9 sene makine mühendisi olarak çalıştı.

Kovid-19 salgını döneminde İstanbul'dan ayrılmaya karar veren Menteşe çifti, Haziran 2021'de memleketleri Trabzon'a yerleşti.

Genç çift, geçimlerini sağlamak için üniversiteden mezun oldukları dönemde dil eğitimine gittikleri İrlanda'da bir süre ilgilendikleri ahşap oyuncak üretimine karar verdi.

Havva Gizem ve eşi Metin Menteşe, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ile makine alarak, Beşikdüzü ilçesindeki babaevinin giriş katında "Koza" adını verdikleri ahşap atölyesi kurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki çocuk sahibi çift, ahşaptan oyuncağın yanı sıra masa, sandalye ve dekoratif eşya üreterek yurt içi ve yurt dışına satış yapıyor.

"Kişiye özel tasarımlı ürünler de üretiyoruz"

Havva Gizem Menteşe, AA muhabirine, İstanbul'un yoğunluğundan kaçmak için bu işe başladıklarını, sipariş üzerine ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'ya satış yaptıklarını söyledi.

Çocukları olduktan sonra doğal oyuncak arayışına girdiklerini anlatan 34 yaşındaki Menteşe, "Eşimin de eli yatkındı, 'Neden biz yapmayalım' diye düşündük, araştırmaya başladık. Trabzon ağaç memleketi, burada ham maddeye yakınlık da bizi çekti." dedi.

Menteşe, sadece oyuncak üretmediklerinin altını çizerek, çocuk mobilyaları, dekoratif ürünler, mutfak gereçleri, yatak, masa, sandalye gibi birçok ürün hazırladıklarını ifade etti.

Ürünleri genellikle kayın, ceviz, kiraz ve çam ağacından yaptıklarını dile getiren Menteşe, şunları kaydetti:

"Çevremizden bulabileceğimiz ağaç türlerinden imalat yapıyoruz. Bunlar doğal ham ağaç, kesinlikle üzerinde bir kimyasal bulundurmamaktadır. Ürettiğimiz malzemeleri kendi çocuklarımız da kullanıyor. Oyuncakların çoğu çocukların zeka gelişimine ve motor öğrenme becerilerine katkı sağlayan ürünler. Aynı zamanda kişiye özel tasarımlı ürünler de üretiyoruz. Çizimini, tasarımını kendimiz yapıyoruz, CNC makinemiz var onda kesim yapıyoruz."

"Ahşap oyuncaklara özellikle yurt dışından ilgi var"

Metin Menteşe ise güvenle kullanılabilecek ürünler yaptıklarını söyledi.

Ürettikleri oyuncakların çocukların ince motor becerilerinin gelişmesini sağladığını dile getiren Menteşe, "Ayrıca doğal olduğu için de çocukların rahatlıkla kullanmasına uygun ürünler." diye konuştu.

Menteşe, bu işe girişmelerindeki esin kaynaklarından birinin de İrlanda'da ahşap oyuncaklara gösterilen ilgi olduğunu anlattı.

Ahşap oyuncaklara özellikle yurt dışından talep olduğunu belirten Metin Menteşe, şunları kaydetti:

"Hem doğal ve sağlıklı olması hem de ürünlerimizin kaliteli olmasından dolayı yurt dışına satış yapabiliyoruz. Aldığımız yorumlardan dolayı söyleyebiliyorum, müşterilerimiz genelde ürünlerimizin kalitesinden memnun."

GTO nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
GTO nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kobi

GTO nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

5 milyon euroluk proje tanıtıldı
5 milyon euroluk proje tanıtıldı

Kobi

5 milyon euroluk proje tanıtıldı

Beyaz eşya satışları yüzde 28 arttı
Beyaz eşya satışları yüzde 28 arttı

Kobi

Beyaz eşya satışları yüzde 28 arttı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23