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Köşeyi dönmek hayal ederken dünyası başına yıkıldı

Eskişehir'de hayvancılık yapan 59 yaşındaki Ferhat Aydemir, Ukrayna'dan Romanov cinsi koyun getirmesi için internet üzerinden tanıştığı şahsa 24 bin dolarını kaptırdı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 20:01
Köşeyi dönmek hayal ederken dünyası başına yıkıldı

Eskişehir'de hayvancılık yapan Ferhat Aydemir, çiftlik kurmak için internet üzerinden tanıştığı L.B.'ye Ukrayna'dan 300 'Romanov' cinsi koyun getirmesi için 24 bin dolar verdi.

Bu iş için yaklaşık 1,5 milyon lira yatırım yapan Aydemir, 2 yıldır koyunların gelmediğini belirterek, "Ben yandım, başkaları yanmasın" dedi. Bir seferde 5-6 yavru vermesiyle bilinen Romanov cinsi koyunları yetiştirerek servetine servet katmak isteyen girişimci, yaşadığı dolandırıcılık olayıyla hayatının şokunu yaşadı.

1,5 milyon lira yatırım

Alpu ilçesi Uyuzhamam Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ferhat Aydemir, yaklaşık 2 yıl önce iddiasına göre bir yakının tavsiyesi üzerine internetten tanıştığı L.B.'ye Ukrayna'dan 300 tane 'Romanov' cinsi koyun getirmesi için 24 bin dolar verdi. 2 yıl geçmesine rağmen koyunların hala gelmediğini söyleyen Aydemir, bu iş için 1,5 milyon lira yatırım yaptığını söyledi.

"100 bin, 200 bin dolar veren var"

Aydemir, L.B.'nin kendisi gibi 4-5 kişiden daha koyun getirmek için para aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ukrayna'da bir şirkete 24 bin dolar para verdik. Bir ayın içerisinde 300 tane gebe hayvan getireceklerdi. Bunların alt yapılarını hazırladık. İki ayrı yer kiraladık, yemlerini aldık. Ödemesini peşin yaptık ancak 'bugün gelecek, yarın gelecek' diye diye 2 sene geçti. Şu anda 1,5 milyon liraya yakın zararım var. Oğlumla Ukrayna'ya gittik. O kişi, çiftliğime bile geldi. Oraya gittiğimde hayvanları da gördüm. Türkiye'den topladığı paraları Ukrayna'da çalıştırıyor. Şu anda benim gibi 4-5 kişinin mağdur olduğunu biliyorum. Ben 24 bin dolar verdim. 100 bin, 200 bin dolar veren var. Toplam ne kadar bilmiyorum. Bunlar bizim bildiklerimiz. Daha bilmediklerimiz de vardır. Bunun önünün kesilmesi için yakalanıp, adalete teslim edilmesi lazım. Çünkü biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Entegre tesisi, çiftlik kuruyoruz. Yatırımlarımızı çok engelledi. Bizi mağdur etti, başkalarını mağdur etmesin. Profesyonel dolandırıcının teki. Ağzı çok iyi laf yapıyor, inandırıyor."

Romanov koyunu nedir?

Anavatanı Rusya olan Romanov koyunu, sıcak ve soğuya dayanaklı olup bir batında 5-6 yavru veriyor. Romanov, dünyanın en fazla döl verimine sahip koyunudur. Adaptasyonu en yüksek koyun cinslerinden biridir.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 20:01
  1. Türkiye
  2. Eskişehir
  3. Rusya
  4. Ukrayna
  5. Ferhat Aydemir
  6. Romanov koyunu

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