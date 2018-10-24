Köşeye sıkışan Prens Selman'dan Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens Selman, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı.

Selman, "Kaşıkçı cinayeti çok acı verici ve haksız. Türkiye ile ilişkilerimizi bozamayacaksınız. Adalet üstün gelecek ve suçlular cezalandırılacak." ifadesini kullandı.