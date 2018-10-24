Köşeye sıkışan Prens Selman'dan Türkiye açıklaması
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman açıklamalarda bulundu. Selman, 'Türkiye ile ilişkilerimizi bozamayacaklar' ifadesini kullandı.24 Ekim 2018 Çarşamba 18:15
Suudi Veliaht Prens Selman, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı.
Selman, "Kaşıkçı cinayeti çok acı verici ve haksız. Türkiye ile ilişkilerimizi bozamayacaksınız. Adalet üstün gelecek ve suçlular cezalandırılacak." ifadesini kullandı.
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