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Köşeye sıkışan Prens Selman'dan Türkiye açıklaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman açıklamalarda bulundu. Selman, 'Türkiye ile ilişkilerimizi bozamayacaklar' ifadesini kullandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 18:15
Köşeye sıkışan Prens Selman'dan Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens Selman, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı.

Selman, "Kaşıkçı cinayeti çok acı verici ve haksız. Türkiye ile ilişkilerimizi bozamayacaksınız. Adalet üstün gelecek ve suçlular cezalandırılacak." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 18:15
  1. suudi arabistan
  2. muhammed bin selman
  3. veliaht prens
  4. SİYASET Haberleri

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  • FuatFuat18 dk önce
    Mademki iliskileri bozmak istemiyorsun ozaman Türkiye ye 500 Milyar dolar ver !
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş22 dk önce
    adamın cenaze namazı kılınmadan kuyuya atıyorsunuz sonrada dostuz diyorsunuz. böyle bir dünya varmı sapıttınızmı siz ey suudlar yahudileşmeyin.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc42 dk önce
    Yalancilar ne zaman güvenilir oldu?
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