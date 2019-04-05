Köşeye sıkışan May, AB'den 30 Haziran'a kadar süre istedi

Köşeye sıkışan İngiltere Başbakanı Theresa, Brexit krizini aşmak için, adeta AB'ye yalvarıyor. Başbakanı Theresa May Brüksel'den Brexit sürecinin 30 Haziran'a kadar ertelenmesi talebinde bulundu. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise siyasi liderlerin bir plan üzerinde uzlaşı sağlaması için sürecin bir yıl ertelenmesi önerisinde bulundu.

İngiltere, Brüksel ile yapılan son görüşmeler kapsamında 12 Nisan'da AB'den resmen ayrılacak. Ancak İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit anlaşmasının defalarca parlamentoda reddedilmesinin ardından AB'den Brexit'in ertelenmesi için ek süre talep etmek zorunda kaldı.

İngiltere Başbakanı yazdığı mektupta Brexit sürecinin 30 Haziran 2019'da sonlanmasını önerdi. May, İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşmasının zamanında onaylanması durumunda İngiltere'nin AB'den Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde ayrılabileceğini de belirtti. Ancak İngiltere Başbakanı o zamana kadar uzlaşının sağlanamaması halinde de İngiltere'nin Avrupa parlamentosu seçimlerine aday göstermek üzere çalışmalara başlayacağını belirtti.

Tusk: Brexit bir yıllığına ertelensin

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Brexit konusunda İngiltere'de siyasetçilerin uzlaşı sağlayabilmesi için bir yıl ertelenmesi önerisinde bulundu.

Ancak bu önerinin hayata geçmesi için de tüm AB üyelerinin onayı gerekiyor. Fransa Londra'nın Brexit'in ertelenmesi talebinin karşılanması için İngiltere'nin güçlü bir gerekçe göstermesini talep ediyor.

Taktik manevraları

İngiltere Başbakanı May'in Muhafazakar Partisi ve ana muhalefet partisi İşçi Parti ise bölünmüş durumda. İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan çıkmasını öngören senaryodan, Brexit'in tamamen iptal edilmesini öngören seçeneklere kadar bugüne kadar sunulan önerilerin hiçbiri destek göremedi.

Azınlık hükümetinin tek başına Brexit anlaşmasını parlamentodan geçiremeyeceğini gören İngiltere Başbakanı Theresa May bu hafta İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile görüşmelere başlamıştı.

Ancak bu da Brexit konusunda İngiltere'nin daha fazla zamana ihtiyacı olması demek. Sürecin uzaması İngiltere'nin 23 Mayıs'ta Avrupa parlamentosu seçimlerine katılması zorunluluğunu da beraberinde getirebillir. İngiltere Başbakanı Theresa May bu senaryodan kaçınmaya çalışmıştı.

Brüksel ise İngiltere'ye Brexit konusunda bir uzatma daha verilmesi konusunda pek istekli değil. May iki hafta önce de Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulunmuş, AB talebi geri çevirmişti.

‘Tek mantıklı yol esneterek uzatma'

Üst düzey AB yetkililerine göre, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk sürecin bir yıllığına ertelenmesi önerisini masaya getirmeye hazırlanıyor. Reuters haber ajansına konuşan AB yetkilisi, “Tek mantıklı çıkış yolu uzun ama esnek bir uzatma olur. Ben buna ‘esneterek uzatma' (flextension) diyorum” ifadelerini kullandı.

AB yetkilisi böyle bir senaryonun her iki taraf için de iyi olacağını, İngiltere'ye gereken esnekliği sağlayacağını ve Brexit erteleme süreçlerini görüşmek için birkaç haftada bir toplanma ihtiyacını da ortadan kaldıracağını belirtti.

Fransa ise İngiltere önümüzdeki dönem için net bir yol haritası ortaya koymadıkça Brexit'in ertelenmesi talebini kabul etmeye hazır olmadığını söylüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın bir kaynak, “Henüz o aşamada değiliz” dedi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de “İngiltere'nin neden erteleme istediğini anlamazsak olumlu cevap veremeyiz” diye konuştu.

İngiltere'de 2016 yılında yapılan referandumda halkın yüzde 52'si AB'den çıkılmasına destek vermişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanmasını sağlamak için geçtiğimiz hafta istifa etmeyi teklif etmiş ancak geçtiğimiz Cuma Brexit anlaşması İngiltere parlamentosunda üçüncü kez reddedilmişti.