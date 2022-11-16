Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu Akit’e saldırdı

HABER MERKEZİ

ABD’nin Suriye’deki kara gücü olarak hareket eden terör örgütü YPG’yi, “kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum” olarak niteleyen ve PKK’nın kökünü kazıyacak tezkereye ‘hayır’ oyu veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sıra akit’e gelince efeliğe soyundu. ABD’ye gerçekleştirdiği icazet seferinin dönüşünde, 18 Ekim’de yaptığı paylaşımda, “Kasım ayını bekleyin” diyen Kılıçdaroğlu, aradan geçen bir aylık sürede herhangi bir açıklama yapmazken, İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı kanlı saldırının ardından skandal paylaşımını hatırlatan akit’e saldırdı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, gazetemizin internet sitesinde yayınlanan “Kılıçdaroğlu ekim ayında “Kasım’ı bekleyin” demişti!” başlıklı haber üzerinden akit’i hem tehdit etti hem de hedef gösterdi.

Cevap vermek yerine saldırdı

Basın özgürlüğü denildiğinde mangalda kül bırakmayan Kılıçdaroğlu, akit’te yönelik şu skandal ifadeleri kullandı: “Bu bir aparat. Toplumun kucaklaşmasını istemeyen, kin ve öfke kusan, her şeyden bir şeyler yapmaya çalışan, sarayın beslemelerinin oluşturduğu bir aparattır bu. Bu aparat ve bu aparatı kullananlar çok iyi bilsinler. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi terör örgütünün pusu kurduğu kişidir. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi başka bir terör örgütünün saldırı planladığı kişidir. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi ‘bir terör örgütünü bitirme planı yapıyor’ diye utanmadan, sıkılmadan suçladığınız kişidir. Bu yalanlarınızın, hedef göstermenizin, beş para etmezliğinizin hesabını sormazsam namerdim.” Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun saygısız avukatı Celal Çelik de içinde “alçak” ifadelerin yer aldığı hakaret dolu paylaşımıyla akit hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Saldırı olursa hesabını veremez

Kılıçdaroğlu’nun tehditlerini değerlendiren Yazar İsmail Nacar ise, şunları söyledi: “İlk defa hürriyetten, özgürlüklerden dem vuran bir parti başkanı, Meclis kürsüsünden bir gazeteyi hedef gösteriyor. Bu çok çirkin bir tehdittir. Yarın bir gün akit’e yönelik bir takım saldırılar olursa bunun sorumlusu bu tehditleri savuranlardır. Kılıçdaroğlu özgürlükten bahsediyor, iktidarı ‘diktatörlükle’ suçluyor ama kendisi tenkitte bulunan bir gazeteyi tutuyor, resmen terör örgütlerinin cirit attığı İstanbul’da, bir nevi hedef göstermiş oluyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘basın özgürlüğü maskesinin’ de sahte olduğu ortaya çıkmış oldu. Gergin bir ortamda sen tutar bir gazeteyi de gösterirsen, terör örgütleri de yarın gazeteye bir saldırı yaptıkları zaman sen bunu nasıl izah edeceksin? akit’e yapılacak bir saldırının hesabını nasıl vereceksin?”