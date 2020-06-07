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Dünya

Köşeye sıkışan Hafter'den Türkiye açıklaması

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başarılı hamleleriyle köşeye sıkışan Hafter son demlerini yaşıyor. Darbeci Hafter tıpkı kendisi gibi darbeci olan Sisi ile Mısır'da bir araya geldi. Hafter, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya ile Mısır'ı abluka altına almak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 19:19:00 - 2020-06-07 19:24:16
Köşeye sıkışan Hafter'den Türkiye açıklaması

Darbeci Halife Hafter ve Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, dün Mısır'da darbeci Sisi ile buluştu. Bölgede ağır zayiat veren Hafter, ateşkes çağrısı yaptı.

BAE, Mısır ve Rusya'nın desteğini dış müdahale olarak kabul etmeyen Hafter, Libya sorununa dış müdahalenin ülkedeki bölünmeyi ve çatışmaları uzatarak ve Libya devletini yeniden inşa edecek herhangi bir çözüme ulaşılmasını öteleyerek bölgesel ve uluslararası kutuplaşmayı da artırdığını öne sürdü.

Hafter, Türkiye'nin hamlesinin kendilerine olumsuz yansıdığını itiraf ederken Ankara'nın hedefinin Libya sonrası Mısır olacağını öne sürdü.

Darbeci Hafter,“Türkiye, son dönemde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzalanan anlaşma ile Libya ve Mısır'ı abluka altına almak istiyor. Türkiye’nin Libya’yı karadan, denizden ve havadan kuşatması ülkeyi olumsuz bir şekilde etkiledi” dedi.

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