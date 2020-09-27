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Medya Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı
Medya

Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı

Gösterime girdiği ilk günden itibaren yayınladığı sahnelerle gayrimeşru ilişkileri, çıplaklık, şantaj ve çarpık ilişkileri ile gündemden düşmeyen ve Yahudi menşeili FOX TV’de yayınlanan ‘Bay Yanlış’ isimli ahlaksız dizi apar topar yayından kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:07:00 -
Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı

Müstehcenlik, rezillik ve ahlaksızlığın ön planda tutulduğu diziler, RTÜK’ün yetersiz kalışı nedeniyle evlere servis edilmeye devam ediliyordu. Skandal dizileri ile toplum aile yapısının temeline dinamit döşeyen Yahudi patronlu FOX TV, Bay Yanlış adlı dizi hakkında yaptığımız haber üzerine köşeye sıkıştı. FOX, dizinin reytinglerinin dibe vurması üzerine rezaleti yayından kaldırmak zorunda kaldı.

Final bile yapamadan yayında kalktı

Reyting uğruna genç kızları yarı çıplak soyup onları cinsel obje olarak gösteren ve kadın istismarına davetiye çıkaran diziye sosyal medyada büyük tepki geldi. Gelen tepkiler sonrası reytingleri hızlıca gerileyen dizi final bile yapamadan yayından kaldırıldı.

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