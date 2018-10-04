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Köşeye sıkışan FETÖ’cüler mektuplaşmaya başladı

ByLock, Eagle ve ankesör gibi birçok haberleşme yöntemleri deşifre olan FETÖ’cüler yeni arayış içerisine girdi. Örgüt üyeleri, teknik takibe takılmamak için klasik haberleşme yöntemlerini kullanmaya başladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:03
Köşeye sıkışan FETÖ’cüler mektuplaşmaya başladı

ByLock, Eagle ve ankesör gibi birçok farklı yöntem kullanan FETÖ’nün mahrem imamları teknik takibi atlatmak için klasik haberleşme araçlarına dönüş yaptı. Mahrem imamların kendi aralarında haberleşmek için mektuplaştığı ortaya çıkarılırken, "şifreli yazışma" teknik ekiplerce çözülmeye çalışılıyor.

Şifreli mektup

FETÖ'nün mahrem yapısı gizliliğini korumak için farklı yöntemler kullanırken, kendi aralarında haberleşmek için yeni bir yöntemi çözüldü. FETÖ'cülerin iletişime geçmek için posta yoluyla haberleştikleri ortaya çıktı. Bu yöntemi ise teknik takibe takılıp deşifre olmamak için kullandıkları belirtildi. Mektupların içeriğinde ise şifreli bir yazışma oluşturdukları ve çözümü için teknik ekibin çalıştığı öğrenildi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:03
  1. FETÖ
  2. mektup

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