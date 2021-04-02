Köşe bucak kaçma cevap ver! LGBT’lilerin ‘anne’ dediği Meral Akşener’e zor sorular

LGBT destekçileri, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e olan desteklerini gözler önüne serdi. Çeşitli pankartlar açan sapkınlar, "Teşekkür ederiz Meral anne" ifadesini kullanarak kendi savundukları değerlere de muhalif söylemler de bulundu.

Tüm bunlar yaşanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener LGBT'lilerle görüntü vermemek için köşe bucak kaçtı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Akşener ve LGBT sapkınları arasındaki dostluk da konuşuldu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği saftasında, cinsiyet ayrımlarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığını vurgulayan Karahasanoğlu, "Pankartta 'Meral Anne' diyor. Ne annesi? Toplumsal cinsiyet eşitliğinde anne-baba yok. Ne anne var, ne baba var, ne oğul var, ne kız var. Üçüncü bir oluşum var. Birey var. Burada işlerine gelince anne, baba, oğul, kız, kadın diyorlar ama işlerine geldiğinde de toplumsal cinsiyet eşitliği diye önümüze dayatıyorlar." dedi.

Geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşcinsel sapkınlığına karşı İslami hükümleri okuması sonrası Ankara Barosu'nun yaptığı skandal açıklamayı hatırlatan Karahasanoğlu, İYİ Parti'nin de kısa bir açıklama yaparak baroya karşı çıktığını söyledi.

Bugün yaşananların tam tersi olduğunu vurgulayan Karahasanoğlu, "Geldik şimdi bu güne... Şimdi bu ne? Nedir bu?" dedi. Karahasanoğlu, "Görüşüyorlar, görüşmekten utanmıyorlar ama aynı fotoğraf karsinde görünmekten utanıyorlar. Görüştükten sonra, o dakikadan sonra artık sizin aynı fotoğraf karesinde görüntü verip vermemenizin bir önemi yok. Siz Danıştay'a başvuru yaptıktan sonra, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi iptal olsun, diye imza attıktan sonra artık LGBT'liler size gelmişler, gelmemişler..." ifadelerini kullandı.

Mağdur kadınların İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden memnun olduğunu ancak LGBT'lilerin memnun olmadığını dile getiren Karahasanoğlu, "Mağdur kadınları koruyor olsaydı onlar İYİ Parti'nin kapısına giderdi. LGBT'liler teşekkür ziyaretine gidiyor Meral Akşener'e. Demek ki İstanbul Sözleşmesi LGBT'lileri savunuyor, meşrulaştırıyormuş, onlara fazladan haklar sağlamaya çalışıyormuş." diye konuştu.