Koruyucu aileler AGİ’den yararlanır mı? Koruyu ailelere ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Asgari Geçim İndirimi olarak bilenen AGİ, çalışanların eş veya çocuk durumlarına göre maaşlarından yapılan vergi indirimi olarak bilinir. Koruyucu ailelerin belirtilen asgari geçim indirimden yararlanma şartları ve ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Koruyucu aileler, Asgari Geçim İndiriminden yararlanır mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasında olan çocuklara, gerçek bir yuva ortamının sağlanması için koruyucu ailelerin sayısının arttırılması hedefleniyor. Koruyucu aile ile devlet yurtlarında kalan çocukların şartlara uygun ve onlara iyi bir yaşam sağlayabilecek ailelerin yanına yerleştirilmesi amaçlanıyor. Dolayısıyla hem çocuğu olmayan aileler hem de çocuklarına yeni bir kardeş isteyen aileler faydalanabiliyor.

Asgari Geçim İndirimi uygulaması için geçerli olan çocuk ifadesinin mükellef ile birlikte yaşayan ya da mükellef tarafından bakılan çocuğun, 18 yaşını veya tahsilde olarak 25 yaşını doldurmamış çocukları kapsadığı belirtilmektedir. Bu esas itibariyle koruyucu ailelere devlet tarafından çeşitli yardımların yapılmakta olduğu belirtildi. Eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması nedeniyle, koruyucu ailelerin asgari asgari geçim indiriminden yararlanamayacağı bildirildi.

Koruyucu ailelerin asgari geçim indiriminden yararlanamamasının nedeni, bu ailelere devlet tarafından bazı yardımların yapılıyor olmasından dolayıdır. Koruyucu aile olmak, evlat edinmek anlamına gelmemektedir. Aileler çocuğa koruyucu aile olduğunda devlet tarafından yardım desteği sağlanır. Ancak evlat edinme durumu söz konusu olduğunda, çocuk ailenin soy kütüğüne alındığı için devlet yardımları kesilir.

Koruyu ailelere ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Koruyucu aile olan ailelere, 0-3 yaş arası çocuklar için 711 TL, 4-5 yaş çocuklar için 1.066 TL ödeme yapılmaktadır. Bu yaş grubundan daha büyük çocuklar için harçlık ödemesi ile birlikte 1500 TL’yi bulan ödemeler yapılmaktadır.