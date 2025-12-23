Koruma altındaki yunus sahilde ölü bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahile vurmuş halde bulunan tırtak türü bir yunus, yapılan incelemelerin ardından ölü olarak kayda geçti.

Bir gözünde delinme tespit edildi

Güzelçamlı Mahallesi sahilinde öğle saatlerinde kıyıya vurmuş bir yunus ölüsü görenler durumu EKODOSD'a bildirdi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleri ile bölgeye gidip, yunusu inceledi. İnceleme sonrasında, 'Tırtak' türü yunusun bir gözünde delinme, alt çenesinde de doku tahribatı tespit edildi. Bir metre 38 santimetre uzunluğundaki dişi yunustan alınan doku örnekleri, DNA çalışmaları yapılması için Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na (TÜDAV) gönderildi.

Nesli tükenme tehlikesinde

Kuşadası Körfezi'nin denizel biyolojik çeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip olması nedeniyle birçok canlı türüne ev sahipliği yaptığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yunusun gözündeki tahribatın deniz yüzeyindeyken martılar tarafından yapıldığını tahmin etmekteyiz. Yine yunusun hedef dışı av olarak ağlara yakalandığı ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğulduğunu düşünüyoruz. Ayrıca ağdaki yunusu almak için balıkçılar tarafından bir kakıç kullanılmış, bu da alt çenesinde derin bir yara oluşturmuş. Akdeniz genelinde tırtak türü yunusların sayıları maalesef giderek azalıyor. Bu anlamda biyolojik çeşitlilik açısından Kuşadası Körfezi ve Milli Park'ın bulunduğu Dilek Boğazı tırtak türü yunuslar için çok önemli. Bu canlılar ulusal ve uluslararası anlaşmalarla koruma altında olup, nesilleri insanlar yüzünden tehlike altında bulunmakta" diye konuştu.