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Yerel Koruma altındaki dağ keçileri böyle görüntülendi
Yerel

Koruma altındaki dağ keçileri böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-07-07 16:39:00 -

Erzincan'da koruma altında bulunan dağ keçileri dronla havadan görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan’da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köylere yakın noktalarına kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor.

Dağ keçileri, kırsalda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboluyor.

Bir vatandaşın drone ile havadan çekim yaptığı sırada ise dağ keçisi sürüsü kadraja yansıdı. Dronu yırtıcı kuş olarak kendilerine tehdit gören dağ keçileri koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Zaman zaman da duraksayıp drona bakan dağ keçileri izleyenleri tebessüm ettirdi.

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