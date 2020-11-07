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Aktüel Koruma altındaki 7 bin 400 gence iş ve meslek danışmanlığı eğitimi verilecek
Aktüel

Koruma altındaki 7 bin 400 gence iş ve meslek danışmanlığı eğitimi verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesi kapsamında korunma altında bulunan 7 bin 400 gencin kariyer planlamalarına destek olunacak - Temmuzdan bu yana 40 ilde 1500'den fazla gence eğitim verilen proje kapsamında, iş ve meslek danışmanlarından eğitim alan gençler, ilgi ve yeteneklerine uygun kurslara yönlendiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:00:34 -
Koruma altındaki 7 bin 400 gence iş ve meslek danışmanlığı eğitimi verilecek

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, korunma altında bulunan 7 bin 400 gencin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesi'nin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliği ile Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM), Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) ve Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) bünyesinde bulunan 13-15 ve 16-18 yaş grubundaki gençlere yönelik eğitim hizmetleri veriliyor.

İŞKUR il müdürlüklerinde görev yapan iş ve meslek danışmanlarından eğitim alan gençler, buralarda ilgi ve yeteneklerine uygun kurslara yönlendiriliyor.

- 40 ilde 1500'den fazla kişiye eğitim verildi

Proje kapsamında, temmuzdan bu yana 40 ilde 1500'den fazla genç eğitim alırken, yıl sonuna kadar ÇODEM ve ÇES'lerin bulunduğu illerde bulunan 13-18 yaş aralığındaki 7 bin 400 gence toplam 96 iş ve meslek danışmanı ile danışmanlık hizmeti verilmesi planlanıyor.

Koruma altındaki çocukların mesleki ilgi, yetenek ve becerilerinin desteklenip geliştirileceği proje ile çeşitli nedenlerle örgün öğrenime devam etmeyen gençlerin mesleki becerilerini geliştirmek, kariyer planlamalarını yapmak ve ilgi ve becerilerine yönelik mesleki kursların açılması amaçlanıyor.

Elde edilen sonuçların teknik altyapı çalışmalarıyla da yakından takip edileceği projeyle devlet koruması altındaki her çocuğun "iş ve meslek danışmanı" olması planlanıyor.

Proje kapsamında gençlere verilecek eğitimler şöyle:

"Meslek seçiminin önemi ve kariyer belirleme, iş arama becerilerinin geliştirilmesi, işverenlerin beklentileri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, aktif işgücü programları kapsamında işbaşı eğitim programından yararlanma, özel politika gerektiren gruplara yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlanma, iş hayatı ve işe uyum, mesleki yönelim test bataryası uygulamaları."

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