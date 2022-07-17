Koruk suyunun faydaları, koruk suyu nasıl saklanır?

Yaz aylarında tüketilen koruk suyu Ege ve Marmara bölgesinde yetişen üzümlerden elde edilir. Antioksidan içeriği yüksek olan koruk suyu yemek ve salatalarda kullanıldığı gibi yaz sıcaklarında serinlemek isteyenler içinde iyi bir içecek alternatifidir. Ekşimsi mayhoş bir tadı olan koruk suyu bamya ve börülce gibi yaz sebzeleri pişirilirken kullanılır.

Koruk suyunun faydaları

İştah Açıcıdır; Çocuklarda daha çok görülen iştahsızlığı azaltmak için pek çok denenmiştir. Balık yağı, vitaminler bunlardan bazılarıdır. En doğal iştah açıcılardan olan koruk suyu düzenli olarak tüketildiğinde iştah açar.

Göz Sağlığı; İçerdiği vitamin ve mineraller ile göz sağlığını koruyan koruk suyunun göz bulanıklığını giderme etkisi vardır.

Kurdeşene İyi Gelir; Eski zamanlardan beri hem lezzet hem de şifa için kullanılan koruk suyunun kurdeşene iyi geldiği bilinmektedir.

Kızarıklıkları Geçirir; Koruk suyu içerdiği anti bakteriyel etki ile vücutta oluşan kızarıklara iyi gelir. İçerdiği magnezyum minerali sayesinde yaraları iyileştirme özelliği olan koruk suyu kızarıklıkların geçmesini de sağlar.

Bağırsak Sağlığı; Bağırsak faaliyetlerinin daha düzenli çalışması için lifli ve probiyotik besinlerin tüketilmesi önerilir. Koruk suyu içerdiği maya ekstresi ve antioksidan özler sayesinde bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olan koruk suyu kabızlık ve mide şişkinliğin azalmasını sağlar.

Rahatlatıcıdır; Yaz aylarında sıcak havanın etkisi ile vücut ısısı yükselir ve bunaltıcı bir durumun yaşanmasına neden olur. Bu durumda serinletici içeceklerin içilmesi gerekir. Su dışında serinleten ve vücut ısısının düşmesini sağlayarak rahatlatıcı etki gösteren içeceklerden birisi de koruk suyudur. 1 bardak soğuk koruk suyu vücut ısısını düşürerek rahatlamayı sağlar. Ayrıca koruk suyu katkı maddesi içermediği için en doğal içeceklerden birisidir.

Egzamaya İyi Gelir; Koruk suyu yaraları iyileştirici etkisi bilinir ve ciltte oluşan egzamanın geçmesine yardımcı olur.

Ödem Atıcıdır; Sıcaklar, tuz tüketimi, yolculuklar nedeniyle vücutta ödem oluşabilir. Vücutta biriken ödem ve toksinin atılması için ödem atıcı içecekler oldukça faydalıdır. Bu içeceklerden birisi de koruk suyudur. Güçlü antioksidan içeriği ile vücutta detoks etkisi yaratan koruk suyu fazla ödemin atılmasını sağlar. Koruk suyu bu etkisi ile regl dönemlerinde ya da diyetlerde içilebilir.

Sindirim Sistemini Destekler; Asitli içeriği ve antioksidan deposu olması ile koruk suyu sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.Yemeklerden 1 saat sonra içilen bir bardak koruk suyu mide hazmını kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır. Hazımsızlık şikayeti çekenleri içebileceği bir içecek olan koruk suyu ülser gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kalp Sağlığını Korur; Kalp hastalıklarından korunmak için antioksidan içeren besinlerin tüketilmesi tavsiye edilir. Koruk suyu içerdiği antioksidan ve vitaminler ile kalbi korur ve daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Koruk suyu yağların kılcal damarlarda birikmesini önlemesi ile kalp krizi riskini de azaltır.

Böbrek Taşlarının Düşmesine Yardımcı Olur; Koruk suyu antioksidan etkisi ile böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olur. Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar. Günde 3 bardak koruk suyu içmek böbrek taşlarının düşmesinde etkilidir.

Koruk Suyu Nasıl Saklanır?

Koruk suyu hazırlamak ve saklamak için yaz döneminde yetişen salkım koruklar gereklidir. Salkım koruklar iyice yıkandıktan sonra 5 dakika daha sirkeli suda bekletilir. Daha sonra koruklar meyve sıkacağına eklenir ve sıkılır. Koruk suyu içmek için hazırdır. Koruk suyunu dondurarak buzlukta saklayabilirsiniz. Ancak koruk suyu genellikle yaz aylarında taze olarak tüketilmektedir. Koruk suyu hazırlamak için geleneksel yöntemlerden de faydalanabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan bir adet havandır. Bir kaba alınan koruklar havan yardımı ile iyice ezilir. Altta kalan koruk suyu kullanmaya hazırdır.

Koruk Suyu Nasıl Tüketilir?

Koruk suyu yemeklerde, salatalarda ya da tek başına soğuk içecek olarak kullanılabilir. Soğuk içecek olarak içmek için koruk suyuna bir miktar su ve şeker ilave edilir karıştırılır ve buzdolabında dinlendirilir. Koruk suyu sıcak yaz günlerinde serinlemek için hazırdır.