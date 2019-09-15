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"Kortta Diplomasi Turnuvası"nın kazananları belli oldu

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Ankara Tenis Kulübü (ATK) ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun işbirliğiyle düzenlenen "Kortta Diplomasi Tenis Turnuvası"nın kazananları belli oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 18:35
"Kortta Diplomasi Turnuvası"nın kazananları belli oldu

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Ankara Tenis Kulübü (ATK) ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun işbirliğiyle düzenlenen "Kortta Diplomasi Tenis Turnuvası"nın kazananları belli oldu.


ATK kortlarında düzenlenen turnuvaya, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Ankara’da bulunan büyükelçiler ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Turnuvadaerkeklerde Zvonko Mucunksı, kadınlarda ise Gülhan Ulutekin birinci oldu. Kazananlara ödülleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Türkiye Tenis Federasyonu (TFF) Başkanı Cengiz Durmuş tarafından verildi.


Turnuvanın kapanışında konuşan Kaymakcı, “Tenisin bir iletişim dili olduğunudiplomaside ne kadar işe yaradığını gördük. Büyükelçilere güzel bir tenis turnuvası yaşattık” dedi.


Tören sonunda aile fotoğrafı çektirildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:35
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