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Korsan ödeme noktaları için aboneleri uyardı: Faturanız ödenmediği için elektriğiniz kesilebilir!

5 ilde yer alan fatura ödeme noktalarına ilişkin abonelere uyarı geldi. Zorlu Enerji, ödeme noktası adı altında fatura tahsilatı yapan ancak sonrasında ortadan kaybolan yetkisiz fatura merkezleri konusunda abonelerine; fatura ödemeleri için bankaları tercih etmeleri çağrısında bulunurken, anlaşması olmayan yerlerde ödenen faturaların geçersiz olmasından kaynaklı elektrik kesintileri yaşanabileceği belirtildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 19:01
Korsan ödeme noktaları için aboneleri uyardı: Faturanız ödenmediği için elektriğiniz kesilebilir!

Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini sürdürdüğü Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerindeki abonelerini, yetkisiz fatura ödeme merkezleri konusunda uyardı.

DEKONTLARIN YASAL GEÇERLİLİĞİ YOK

Özellikle son günlerde artan fatura dolandırıcılığı haberleri sonrasında tüketicilerine bilgilendirme yapmak isteyen Zorlu Enerji, faturaların N Kolay şubelerinden ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Anlaşmalı olmayan noktalar ve internet sitelerine ödeme yapılması durumunda; faturaların hiç ödenmemesi ya da geç ödenmesi nedeniyle enerjinin kesilmesi gibi risklerin olduğuna dikkat çeken Zorlu Enerji; korsan ödeme noktalarından alınan dekontların yasal bir geçerliliği de bulunmadığını da vurguladı.

Ücretsiz yapılabiliyor

Zorlu Enerji aboneleri, faturala ödemelerini, N Kolay ödeme noktalarında masraf ya da komisyon vermeden gerçekleştirebildiği belirtilirken ve arzu ederlerse anlaşmalı bankalardan otomatik ödeme talimatı, internet veya telefon bankacılığı ve ATM üzerinden de ücretsiz bir şekilde işlem gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:01
  1. Uşak
  2. Kütahya
  3. Eskişehir
  4. Bilecik
  5. Afyon
  6. EKONOMİ Haberleri
  7. EKONOMİ
  8. Zorlu Enerji aboneleri
  9. Zorlu Enerji
  10. yetkisiz fatura ödeme merkezleri

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