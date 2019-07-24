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Korotçenko: ABD için son derece acı verici bir darbe olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili olası yaptırımlarına karşı adımlar atılacağı ve bu adımlardan bir tanesinin İncirlik ile ilgili olabileceği yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus askeri uzman Korotçenko, üssün kapatılarak taktik nükleer silahlarının tahliyesinin ABD için son derece acı verici bir darbe olacağını ifade etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:46
Korotçenko: ABD için son derece acı verici bir darbe olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin S-400’lerle ilgili olası yaptırımlarına karşı atılacak adımlara ilişkin olarak "Şu anda İncirlik olsun, Kürecik olsun, diğer konularda olsun biz süreci işletiyoruz. Bize yönelik Amerika’nın çok olumsuz adımları olursa, eğer yaptırım veya daha ileri adımlar olursa bizim de Amerika’ya vereceğimiz cevaplar var, olacaktır. Bu gayet doğal” açıklamasında bulundu.

Rus askeri uzman, Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü, Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulaması durumunda Ankara’nın çok sayıda ve son derece sert yanıtlar verebileceğini söyledi.

Korotçenko, “Eğer ABD tehdit ve baskı politikasına devam edecek, özellikle de Rus S-400 füze savunma sistemlerini aldığı için Ankara’ya karşı gerçek yaptırımlar uygulayacak olursa, Türkiye şüphesiz buna karşı adımlarla tepki verir. Örneğin, ABD Hava Kuvvetleri’nin İncirlik Üssü’nü kapatıp, Amerikan taktik nükleer silahlarını oradan tahliye edebilir. Bu askeri üs, ABD’nin NATO’nun güney kanadındaki eylemleri için önemli ve bu adım hem askeri, hem de siyasi anlamda Washington için son derece acı verici bir darbe olur” diye konuştu.

Türkiye’nin ABD’nin yaptırımlarına Rusya ile askeri-teknik sektördeki işbirliğini güçlendirerek de yanıt verebileceğini vurgulayan Korotçenko, bu işbirliğinin alternatiflerinden bir tanesinin Rusya ile birlikte 5. nesil avcı uçağının geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar olabileceğinin altını çizdi.

Rus uzman, Türk yönetiminin bu yönde adımlar atmaya hazır olduğunu daha önce ifade ettiğini hatırlatarak, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarma niyetinin ise bunun için uygun koşullar oluşturduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:46
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. ABD
  5. Rusya

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