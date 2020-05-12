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Aktüel

Koronayla mücadele ve rutin belediyecilik hizmetleri eş zamanlı yürütülüyor

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Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:07:07 -
Koronayla mücadele ve rutin belediyecilik hizmetleri eş zamanlı yürütülüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri D 400 Karayolu ve Köylü Garajı’nda asfaltlama çalışmasını sürdürürken Suna Kan Bulvarı’nda da düzenleme çalışmalarına devam etti


Adana Büyükşehir Belediyesi birimleri bir yandan korona virüs ile mücadelede yoğun mesai harcarken diğer yandan da rutin belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.


Kent merkezinin içinden geçen D 400 karayolunda asfaltlama çalışmalarını hızla devam ettiren ekipler, eski asfaltı söküp yenisini döküyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri D 400 karayolundaki çalışmalarını sürdürürken Köylü Garajı olarak bilinen noktada da yol çalışması gerçekleştiriliyor. Köylü Garajı’nda yıllardır yamalama yöntemiyle kat kat olan asfalt, freze uygulamasıyla sökülüp yerine yeni asfalt dökülüyor.


Çukurova ilçesinde asfaltlama çalışması tamamlanan Suna Kan Bulvarında ise düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yağmur suyu tahliye kanalları, kaldırım, bordür ve peyzaj çalışmalarını yürüten ekipler, bulvarı yeni bir görünüme kavuşturuyor.

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