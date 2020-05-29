Koronaya takılan engelli ressam sergisini evde açtı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, koronavirüs sürecinde de vatandaşların yanında oluyor.

Başkan Oktay Yılmaz, koronavirüs sürecinde evden çıkmayan, yüzde 98 engeli bulunan Türker Çağrı Mehmet Kafkas’ı ziyaret etti. Yılmaz, Kafkas ailesi ile birlikte Türker’in 180 resimden oluşan serginin kurdelesini keserek temsilî açılış yaptı. Başkan Yılmaz’ın ziyaretinden memnuniyet duyan ve uzun süre sohbet eden Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çekilen fotoğrafını gösterdi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Türker’e forma hediye eden Başkan Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte forma giyen futbolcu Taylan Antalyalı ile Türker’i telekonferans üzerinden görüştürdü. Sergi resimlerini inceledikten sonra Başkan Yılmaz’a yaptığı bir resmi de hediye eden Türker, baştan sona sarı-kırmızı renklerle süslü odasını da konuğuna gezdirdi. Başkan Yılmaz, koronavirüs salgın riski geçtiğinde, Türker’e çay içmek için bir daha konuk olma sözü vererek ziyaretini tamamladı.

Türker’in bu dönemde zamanına değer katacak, engelini yeteneği ile aşacak çok değerli eserlere imza attığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,“Korona virüsü salgını, yaşattığı can kayıpları ve milyonları bulan vak’a sayısı ile hayatın normal akışını sekteye uğrattı. Ülkemiz de dünyanın birçok ülkesinden etkin bir mücadele sergileyerek gerekli tedbirleri aldı. Vatandaşlarımız da evlerde kalarak kendilerini bu riskten uzak tutmuş oldu. Türker kardeşimiz de bu süreçte evde kalarak hem kendini hem de ailesini korumuş oldu. Bu dönemde zamanına değer katacak, engelini yeteneği ile aşacak çok değerli eserlere imza atmış. Bizi de yaptığı serginin sembolik açılışına davet ettiğinde çok mutlu olduk. Kendisi ile sohbet edip çalışmalarını incelemek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Yaptığı bu büyük işler, azmin ve desteğin zihinlerdeki engelin kaldırılmasına en büyük örneklerden biri. Kendisine fedakarca destek olan, özveri ile emek veren anne ve babasını da canı gönülden kutluyorum” dedi.

Galatasaray sevdalısı Türker’i sarı-kırmızlı ekipte forma giyen Taylan Antalyalı ile görüştürerek kendisine sürpriz yapmak istediklerini belirten Başkan Yılmaz, “ Öğrendiğimize göre Türker, futbol aşığı, Galatasaray sevdalısı imiş. Bizleri ağırladığında sarı kırmızıyla süslenilmiş odasına konuk ettiğinde buna şahit olduk. Mutluluğuna mutluluk katmak için Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ile kendisini telekonferans üzerinden görüştürdük. Onun yaşadığı sevinci görmek bizim için de ayrı bir mutluluk kaynağı oldu” diye konuştu.