Koronaya özel hastane! Sadece o ilaçlar satılacak
Hastanelere yakın yerlerde açılacak ve sağlık çalışanlarının riskini en aza indirecek pandemi eczanelerinde sadece koronavirüs (covid-19) ilaçları bulunacak.
Koronavirüs salgını sürecinde kovid-19 pandemi eczaneleri kurulması için çalışmalara başlandı. Sağlık tesislerine yakın alanlarda kurulacak olan pandemi eczaneleri ile ilgili detaylar da belirlendi.
İşte onlardan bazıları:
¥ Eczaneler en az 10 metrekarelik bir alana sahip olacak.
¥ Korumalı penceresi ve korunaklı kapısı bulunacak.
¥ Bulaşma, riski sebebiyle hasta ile eczacı arasında fiziksel bir bariyer oluşturulacak.
¥ İlaçlar, göğüs hizasında yer alan bir pencere aracılığı ile hastalara verilecek.
¥ İlaç teslim alanı ve kapı girişi 7/24 kamera sistemi ile takip edilecek.
¥ Eczanelerden yalnızca COVID-19 tedavi rehberlerinde yer alan ilaçlar verilecek.
¥ Hasta yoğunluğu olması hâlinde izolasyon kurallarına uygun olarak bir alan oluşturulacak.
¥ İlaç paketinin üzerinde mutlaka hasta adı, ilaç adı, günlük uygulama dozu, tedavi süresi, uygulama yolu, muhafaza şartlarına ilişkin bilgiler yer alacak.
¥ İlaç deposundan, stok bitmeden ilaç talebinde bulunulacak.
¥ Görevli eczacı ve personel, doğrudan temasta bulunacağı için kişisel koruyucu ekipman kullanarak hizmet verecek. (Türkiye Gazetesi)