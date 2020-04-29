Koronaya özel hastane! Sadece o ilaçlar satılacak

Koronavirüs salgını sürecinde kovid-19 pandemi eczaneleri kurulması için çalışmalara başlandı. Sağlık tesislerine yakın alanlarda kurulacak olan pandemi eczaneleri ile ilgili detaylar da belirlendi.

İşte onlardan bazıları:

¥ Eczaneler en az 10 metrekarelik bir alana sahip olacak.

¥ Korumalı penceresi ve korunaklı kapısı bulunacak.

¥ Bulaşma, riski sebebiyle hasta ile eczacı arasında fiziksel bir bariyer oluşturulacak.

¥ İlaçlar, göğüs hizasında yer alan bir pencere aracılığı ile hastalara verilecek.

¥ İlaç teslim alanı ve kapı girişi 7/24 kamera sistemi ile takip edilecek.

¥ Eczanelerden yalnızca COVID-19 tedavi rehberlerinde yer alan ilaçlar verilecek.

¥ Hasta yoğunluğu olması hâlinde izolasyon kurallarına uygun olarak bir alan oluşturulacak.

¥ İlaç paketinin üzerinde mutlaka hasta adı, ilaç adı, günlük uygulama dozu, tedavi süresi, uygulama yolu, muhafaza şartlarına ilişkin bilgiler yer alacak.

¥ İlaç deposundan, stok bitmeden ilaç talebinde bulunulacak.

¥ Görevli eczacı ve personel, doğrudan temasta bulunacağı için kişisel koruyucu ekipman kullanarak hizmet verecek. (Türkiye Gazetesi)