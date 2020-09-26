Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi

Bilim adamları dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere merkezli Daily Star'da yer alan habere göre; İspanya'da yeni bir koronavirüs belirtisi bulan doktorlar, bu virüse yakalanan kişilerde dil ucunda küçük kırmızı veya beyaz sivilcilerin görüldüğünü açıkladı.

Ölümcül koronavirüs pandemisine yönelik yapılan araştırmaya, orta yaş ve yaşlı hastalar katıldı.

İspanyol doktorların aratırmada vardıkları sonuç ise İngiltere'deki meslektaşları tarafından da doğrulandı.

Fakat İngiliz doktorlar, dil ucundaki döküntünün daha sık çocuklarda görüldüğünü ve hatta küçük çocuklarda görülen tek belirti olduğunu açıkladı.