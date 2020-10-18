Koronavirüsün şiddetini ölçen cihaz geliştirildi

Royal College of Surgeons in Ireland Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına karşı önemli bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, koronavirüs hastalarının virüsü ne kadar şiddetli geçireceğini tespit eden yeni bir kan testi geliştirdiklerini duyurdu.

Dublin-Boston skoru adı verilen bu testin, virüse karşı tedavilerin başarılı olup olmadığını belirlemede de kullanılabileceği belirtildi.

Çalışmanın başyazarı Gerry McElvaney, geliştirdikleri bu testin hastaneye kaldırılan tüm koronavirüs hastalarına uygulanabileceğini söyledi. Söz konusu testin, koronavirüs tedavisinde yardımcı olması bekleniyor.