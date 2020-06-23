Koronavirüsün hücrelere tutunmasını sağlayan o proteinin atom modeli oluşturuldu

Güney Kore Seul Ulusal Üniversitesi, İngiltere Cambridge Üniversitesi ve ABD Lehigh Üniversitesi tarafından yürütülen ortak bir çalışma sonucu bilim insanları, koronavirüsün ürettiği başak proteinin atom modelini oluşturmayı başardı. Yapılan açıklamada, başak proteinin koronavirüsün hücrelere tutunmasını sağladığı, oluşturulan atom modelinin koronavirüsün önlenmesi ve tedavisi için önemli olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacı Wonpil Im, "Seul Ulusal Üniversitesi'nden Dr. Chaok Seok ve Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Tristan Croll ile iş birliği yaptığım için şanslıydım. Ekibimiz bu modelleri çok dikkatli bir şekilde oluşturmak için gece gündüz çalıştı. Bu modelleme, COVID-19'un önlenmesi ve tedavisi için simülasyon temelli yeni araştırmalarda kullanılabilir." ifadelerini kullandı.