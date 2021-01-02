Koronavirüsü yenen Şener Şen'in ilk görüntüsü
Koronavirüse yakalanan Şener Şen, hastalığı yenmesinin ardından ilk kez görüntülendi.
İki ay önce koronavirüsü yenen usta oyuncu Şener Şen’in, hastalığı atlattıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
Şener Şen koronavirüsü yendi
Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış, ardından da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
Şen’in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmaması tedavi sürecini hızlandırmıştı.
Hastalıktan sonraki ilk fotoğraf
Virüsü yenen Şen'in, taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.
Yılbaşı gecesi objektif karşısına geçen 79 yaşındaki usta sanatçının sakallarını uzatması dikkat çekti.