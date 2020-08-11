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Dünya

Koronavirüsü yenen kişi sayısı açıklandı

Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 13 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 02:19:00 -
Koronavirüsü yenen kişi sayısı açıklandı

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 13 milyon 442 kişi iyileşti.

Hastaların en fazla iyileştiği ülkeler, sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (2 milyon 681 bin 49), pandeminin ikinci merkezi olan Brezilya (2 milyon 118 bin 460), Hindistan (1 milyon 581 bin 640), Rusya (696 bin 681), Güney Afrika (411 bin 474), Şili (347 bin 342), Peru (324 bin 20), Meksika (322 bin 465), İran (286 bin 642), Pakistan (260 bin 764) ve Suudi Arabistan (253 bin 778) olarak açıklandı.

Ülkemizde iyileşenlerin sayısı 224 bin 970'e çıktı.

Küresel ölçekte vaka sayısı 20 milyon 195 bin 313'e dayanırken, virüs nedeniyle 736 bin 810 kişi öldü.

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