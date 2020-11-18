  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koronavirüsü öldüren maske üretildi
Dünya

Koronavirüsü öldüren maske üretildi

İngiltere'de Nottingham Trent Üniversitesi'ndeki bilim insanları koronavirüsü öldüren maske üretti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:35:00 -
Koronavirüsü öldüren maske üretildi

Temas halinde corona ve grip virüsü gibi virüsleri öldürebilen yeni bir antiviral yüz maskesi geliştirildiği duyuruldu. Nottingham Trent Üniversitesi’nden bir bilim insanı tarafından geliştirilen bu maske Aralık ayında satışa sunulabilir…

Antiviral katmana da sahip ve 5 katlı

Çoğu yüz maskesi örnekleri 3 katlı olarak tasarlanıyor. Ancak bu yeni maske nano bakırdan yapılmış antiviral katmana da sahip ve 5 katlı. Maskenin virüsü etkisiz hale getirmesi ise bakırın, virüsle temas ettiğinde salınan iyonlara sayesinde oluyor.

Temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı

Mirror gazetesine konuşan maskenin tasarımcısı Dr. Gareth Cave şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı; antiviral katman, filtre katmanları tarafından bloke edilen virüsü öldürüyor” dedi. 

Dr. Cave, “Geleneksel cerrahi tıp maskeleri sadece virüsün maskeye girmesini veya çıkmasını engelliyor. Maskeye hapsolan virüsü öldürmek için farklı bir mekanizması yok. Yeni antiviral maske, mevcut bariyere ek olarak virüsü öldüren bir teknolojiye de sahip. Bariyer katmanını maskenin her iki tarafına da ekledik, böylece yalnızca kullanıcıyı değil etrafındakileri de koruyor.” diye konuştu.

Kasım ayı içinde maskelerin üretime girmesi bekleniyor. Böylece aralık ayından itibaren de maskeler satışa sunulabilecek. Araştırmacılar maskenin fiyatını açıklamazken standart maskelerin 50 adetlik paketli versiyonu İngiltere’de 10 sterlinden satılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum
Gündem

Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum

İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir keskin nişancı, Azerbaycan-İran sınırındaki Hüdaferin’i eşiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’i dürb..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. Karar Resmi Gazete'de..
Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay