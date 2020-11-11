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Dünya 'Koronavirüsü öldüren cihaz bulduk' diyerek görüntüleri paylaştılar! Gündeme bomba gibi düştü
Dünya

'Koronavirüsü öldüren cihaz bulduk' diyerek görüntüleri paylaştılar! Gündeme bomba gibi düştü

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle geliştirilen bir cihaz büyük ses getirdi. Nanowave Air isimli cihaz çevredeki virüsleri öldürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:23:00 -
'Koronavirüsü öldüren cihaz bulduk' diyerek görüntüleri paylaştılar! Gündeme bomba gibi düştü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik çalışmalar sürmeye devam ederken, geliştirilen bir cihaz ise tüm dünyada şaşkınlık yarattı. ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir koronavirüs öldürme makinesi geliştirdiğini duyurdu.

ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir koronavirüs öldürme makinesi geliştirdiğini duyurdu.

Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99’unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor.

Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve koronavirüs (Covid-19) içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor.

İşin daha da ilginci pandeminin ilk günlerinde şirket zaten UV ışık cihazlarının daha küçük bir versiyonu üzerinde çalışıyordu. Yani virüsleri yok etmek üzere bir cihaz geliştirilmiyordu.

Pandeminin ardından ise ekip, cihazlarının virüsle mücadele için yeniden tasarlanabileceğini fark etti ve Mayıs ayında teknolojiyi test etmeye başladı.

Bir diğer önemli nokta da cihazın başarısının kanıtlanmış olması. Hızlı hareket eden koronavirüsü havada etkisiz hale getirebilen cihaz, bunu çok ama çok kısa bir sürede başarıyor.

Bu teknolojiyi geliştirmek için Dynamics'in önce virüsün farklı uygulamalar ve farklı ortamlarda nasıl etkisiz hale getirileceğini keşfetmesi gerekiyordu. Sıvı üzerinde, farklı yüzeylerde ve havada COVID-19 virüsüne karşı pek çok test yapıldı. Bu testler aylar sürdü.

Nanowave Air, virüsü yok etmek için havayı cihaza çekiyor ve bunun için dört yüksek performanslı motor kullanıyor. Bu cihazın kullanıma geçmesi halinde ofis alanları, perakende alanları, banyolar, asansörler, toplantı odaları ve hatta araçlar için kullanılabileceği düşünülüyor. Nanowave Air, ABD’de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satılacak.

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Yorumlar

Taha

Kimbilir kaç bin tane de zararı vardır.Birde sıfır mikrop bakterilerin olduğu ortamda yaşayan insanın bağışıklık sistemi biter .Böylece her hatalığa açık hale gelir.Sonra her hastalık için aşı satarlar.
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