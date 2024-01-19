  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Japonya şokta! İflas eden şirket haberleri: kurumsal devi şirketler iflasın eşiğinde! Büyük darbe alırlar

Fas, kıyafet düğmeleri satın almak için Türkiye’nin kapısını araladı: dikkat çeken 10 numara hamle önemli rol oynayacak!

Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı'ya: "Ayağına asteroid değmesin"

Panathinaikos'tan Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynayacak hamle! Fatih Terim'e 'yapmayın, etmeyin' çağrısı yapılmaya başlandı

Gazze'de telefonları, enerji depolayan pilleri güneş enerjisiyle şarj ediyoruz sözü! Şok eden çok büyük derin çatlak

Avrupa devi şokta! 'Bize zeytinyağı satın' diyerek Türkiye'nin kapısını çaldılar

4 ülke tarafından duyuruldu: Türkiye'nin gururu Milli Muharip uçak 'Kaan' dönemi resmen başladı! İlgili karar

Libya'dan Türk enerji devine çok büyük darbe! Bu karar şirketi resmen iflasa sürükler

Fransa ve Rusya için resmen "paralı asker" gerginliği patlak verdi! Beklenmedik gelişme: Taraflar yine anlaşamadı! Ortalık karışacak

Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz aday! Kimse bunu beklemiyordu: O sanatçının adını duyurdular
Sağlık Koronavirüsü aratacak! Çil gibi yayılıyor, hazırlıklı olun...
Sağlık

Koronavirüsü aratacak! Çil gibi yayılıyor, hazırlıklı olun...

Yeniakit Publisher
2024-01-19 07:45:00 -
Koronavirüsü aratacak! Çil gibi yayılıyor, hazırlıklı olun...

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda, Kovid-19 salgınından 20 kat daha ölümcül olduğu düşünülen "X Hastalığı" gündemde. Uzmanlar, yeni salgına hazır olunması gerektiğini vurguluyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın da aralarında bulunduğu konuşmacılardan oluşan bir panel düzenlenecek.

Forumda herhangi bir sağlık tehdidi karşısında hangi yeni çabalara ihtiyaç duyulduğunun tartışılacağı "X Hastalığına Hazırlık" adlı bir toplantı yapılması planlanıyor.

"X Hastalığı"nın korona virüsten 20 kat daha ölümcül etkileri olacağı tahmin ediliyor.

Bilinmeyen bir patojen

DSÖ'nün web sitesinde, "X Hastalığı, insanlarda hastalığa neden olup olmadığı bilinmeyen bir patojenden kaynaklanan ciddi bir uluslararası salgını temsil ediyor" ifadesine yer verildi.

Amaç bilinmeyen bir "X Hastalığı"na karşı mümkün olduğunca hazırlıklı olmak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hazırlıklı olun

Toronto Üniversitesi'nden biyoetik ve küresel sağlık profesörü Kerry Bowman, "X Hastalığı, Kovid-19'dan daha güçlü olan çok ciddi bir hastalığın ortaya çıktığı varsayımsal bir senaryoyu temsil ediyor. Bu, hızla yayılan bir hastalık tehdidine dünyanın nasıl tepki vereceği konusunda varsayımsal bir hazırlık" dedi.

 

Uzman isim tek tek sıraladı! Bu hastalıktan ameliyatsız kurtulabilirsiniz
Uzman isim tek tek sıraladı! Bu hastalıktan ameliyatsız kurtulabilirsiniz

Sağlık

Uzman isim tek tek sıraladı! Bu hastalıktan ameliyatsız kurtulabilirsiniz

Dikkat! Hijyen, salgın hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıyor
Dikkat! Hijyen, salgın hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıyor

Sağlık

Dikkat! Hijyen, salgın hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıyor

Sigara diş eti hastalıklarını şiddetlendiriyor
Sigara diş eti hastalıklarını şiddetlendiriyor

Sağlık

Sigara diş eti hastalıklarını şiddetlendiriyor

Depresyonda olanlar müjde! Bilim insanları ezber bozan bir tahminde bulundu: hastalık belirtilerinin her birini hafifletecek
Depresyonda olanlar müjde! Bilim insanları ezber bozan bir tahminde bulundu: hastalık belirtilerinin her birini hafifletecek

Sağlık

Depresyonda olanlar müjde! Bilim insanları ezber bozan bir tahminde bulundu: hastalık belirtilerinin her birini hafifletecek

Enfeksiyon hastalıklarında artış! Bakan Koca 4 kritik soruyu yanıtladı
Enfeksiyon hastalıklarında artış! Bakan Koca 4 kritik soruyu yanıtladı

Sağlık

Enfeksiyon hastalıklarında artış! Bakan Koca 4 kritik soruyu yanıtladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23