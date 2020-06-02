Koronavirüsten ten rengi değişmişti! O doktordan kötü haber geldi
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktor Hu Weifeng hastalıktan hayatını kaybetti.
Koronavirüs enfekte olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü.
Devlete ait "The Paper" internet sitesinde yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Vuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti.
Aylar sonra ilk ölüm gerçekleşti
Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.
Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin'de bugüne dek 83 bin 22 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 78 bin 315 Kovid-19 hastası iyileşti, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.