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Dünya

Koronavirüsten ten rengi değişmişti! O doktordan kötü haber geldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktor Hu Weifeng hastalıktan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:11:00 - 2020-06-02 13:17:16
Koronavirüsten ten rengi değişmişti! O doktordan kötü haber geldi

Koronavirüs enfekte olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü.

Devlete ait "The Paper" internet sitesinde yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Vuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti.

Aylar sonra ilk ölüm gerçekleşti

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin'de bugüne dek 83 bin 22 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 78 bin 315 Kovid-19 hastası iyileşti, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.

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