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Dünya Koronavirüsten ölenleri taşımak için kadro açtılar
Dünya

Koronavirüsten ölenleri taşımak için kadro açtılar

Teksas'ta koronavirüsten ölen kişilerin cesetlerini taşımak için mahkumlar görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 21:59:00 -
Koronavirüsten ölenleri taşımak için kadro açtılar

ABD’nin Teksas eyaletinde koronavirüse bağlı ölüm sayısının önüne geçilemiyor.

Mahkumlar görevlendirildi

Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde şehrin gözaltı merkezindeki mahkumların koronavirüsten ölen kişilerin cesetlerini taşımak için işe alındığı öğrenildi. Bölgenin yerel basın kaynakları, morg personelinin koronavirüsten etkilenerek azalması sebebi ile böyle bir adım atıldığını duyurdu.

Tam koruyucu ekipmanla çalışıyorlar

El Paso Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre; mahkumların gönüllük esasına göre çalıştırıldığı ve saati 2 dolardan 8 dolar kazandıkları ifade edildi. Mahkumlara mesaileri süresince bir şerif yardımcısı ve iki hapishane memuru eşlik ediyor. Öte yandan mahkumlar için tam koruyucu ekipman temin edildiği de aktarıldı.

1 milyon vakayı aşan ilk eyalet

Teksas'ta toplam vaka sayısı 1 milyon 94 bin 356'ya yükselirken, toplam can kaybı ise 20 bin 140'a ulaştı. Teksas geçtiğimiz hafta itibari ile 1 milyon korona virüs vakasını aşan ilk ABD eyaleti olmuştu.

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