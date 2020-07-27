Koronavirüste son bilançoyu açıklayan Bakan Fahrettin Koca, o illeri paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 919 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

Son 24 saatte 982 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 210 bin 469 oldu.

"21 ilde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı"

Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayısı 45 binin üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.