Koronavirüste son bilançoyu açıklayan Bakan Fahrettin Koca, o illeri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Temmuz günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, 919 yeni vaka tespit edildi.
Türkiye'de son 24 saatte 919 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.
Son 24 saatte 982 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 210 bin 469 oldu.
"21 ilde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı"
Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayısı 45 binin üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.