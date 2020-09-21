Koronavirüste ‘akıllı bileklik’ uygulaması yaygınlaştırılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Çin’in Wuhan kentinden çıkıp tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye’de de vaka sayılarında son döneme ciddi artış gözlendi. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde vaka artışının önüne geçilemedi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip ve soğuk algınlığı vakalarının da artacağını göz önünde bulunduran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka sayısını düşürmek için ek tedbirleri devreye soktu.

Bilim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantılarda “Vaka sayılarında düşme olması için nüfusun yüzde 90-95’inin maske takıp mesafe kuralına uyması lazım. Risk çok yükseldi. Ek tedbirler alınmalı” görüşü belirtildi.

Sinyali Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada koronavirüs konusunda ‘Tedbirleri sıkılaştıracağız’ açıklamasım yaparak yeni tedbirlerin getirileceğinin sinyalini vermişti.

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde il bazında yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Akıllı bileklik uygulaması yaygınlaştırılacak

Buna göre ‘HES kodu olmayanların kamu hizmeti alamaması’ uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Öte yandan bazı illerde hayata geçirilen akıllı bileklik uygulaması da tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.

Evde tedavi gören koronavirüs hastalarına kırmızı temaslılarına ise mavi bileklik takılacak. Kişilerin bu bileklikleri çıkarmaları durumunda ise cezai yaptırım uygulanacak.