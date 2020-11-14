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Gündem Koronavirüslü vizon Türkiye sınırında! İnsanlara da bulaşıyor
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Koronavirüslü vizon Türkiye sınırında! İnsanlara da bulaşıyor

Danimarka'da mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkmasından sonra, sınır komşumuz Yunanistan'da da vizon tehlikesi yaşanıyor. Kuzey Yunanistan'da yer alan iki çiftlikteki vizonlarda ve çalışanlarda korona görülürken, tehlikenin Türkiye'ye yaklaşması tedirginlik yarattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:51:00 -
Koronavirüslü vizon Türkiye sınırında! İnsanlara da bulaşıyor

Danimarka'da, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkmasından sonra, 4 Kasım'da, hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alındığı açıklandı. Hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan Covid-19 aşısının, mutasyona uğrayan virüse etki etmediğini gösterdi.

"Aşı çalışmalarını yok eder"

AB sağlık ajansı, özellikle Danimarka'da olmak üzere Avrupa'da vizon popülasyonları arasında koronavirüsün insanlara geçmeden önce hızla mutasyona uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), koronavirüsün vizonlar ve insanlar arasında yayılmasını engellemek için yeni bir kılavuz yayınladı. ECDC, eğer önlem alınmazsa mutasyona uğrayan virüsün aşı çalışmalarını yok edeceğini açıkladı.

216 çiftlikte koronavirüs olduğu tahmin ediliyor

Danimarka genelinde bin 139 vizon çiftliği bulunurken en az 216 çiftlikte koronavirüs olduğu tahmin ediliyor. Hükümetin itlaf aldığı kararın açıklanmasının ardından "riskli bölge" olarak belirlenen Kuzey Jylland Bölgesi karantinaya alınırken, vizonların itlafıyla başlayan süreçte, hükümetin riskli bölgeler dışında tüm ülkede itlaf emrinin yasal dayanağının olmadığı ortaya çıktı.

Bakanın istifası istendi

Bu durum üzerine özür dileyen hükümet, yasa çalışmalarına başlarken, muhalefet partileri Jensen'in süreçte yalan söylediğini iddia ederek, bakanın istifa etmesini istiyor.

Türkiye de risk altında

Koronavirüsün mutasyon geçirerek yayıldığı vizonlarla ilgili Türkiye de risk altına girebilir. Sınır komşumuz Yunanistan'da iki ayrı çiftlikte koronavirüs taşıyan vizonlar tespit edildi. Kuzey Yunanistan'da yer alan Kozani ve Kesriye'de yer alan çiftliklerde çalışanların koronavirüs taşıdığı tespit edildi.

Acilen itlaf edilmesi gerekiyor

Türkiye'ye yaklaşık 400 kilometre kuş uçuşu mesafede olan Kesriye'de yer alan çiftlikte 10 kişide koronavirüs tespit edildi. Vizon kürkü ticaretinde önemli ülkelerden olan Yunanistan'ın Danimarka gibi itlaf yoluna gidip gitmeyeceği bilinmiyor.

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