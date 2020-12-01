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Aktüel Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Aktüel

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:00:40 -
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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