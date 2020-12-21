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Aktüel Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Aktüel

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 05:00:33 -
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
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