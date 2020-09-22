Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsan sözler!

ABD'nin suikaste kurban giden 35. Başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

'Onlarca yıldır bu pandemiyi planlıyorlar'

Dünya hükümetlerinin pandemiyi sevdiğini söyleyen Robert Kennedy, pandeminin halkı kontrol etmek için hükümetlere güç ve olanak sağladığını söyledi. Bill Gates ve Anthony Fauci gibi dünyanın en zenginleri arasında yer alan isimlerin onlarca yıldır bu pandemiyi düşünüp planladığını ifade eden Kennedy, pandemiyle birlikte bu isimlerin dijital para birimine geçiş sürecini başlattıklarını iddia etti. Kennedy, bu durumun aynı zamanda köleliğin başlangıcı olduğunu belirterek, 5G gibi dünyadaki yeni teknolojilerin halk için değil, Bill Gates, Jeffrey, Zuckerberg ve Bezos gibi milyarderler için olduğunu söyledi.