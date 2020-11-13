Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'in sağlık durumuna dair açıklama
Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan usta oyuncu Şener Şen'in son durumuna ilişkin açıklama yapan menajeri Gülden Avşaroğlu, Şen'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Koronavirüs tedavisi gören Türk sinemasının usta oyuncularından Şener Şen'in sağlık durumuna ilişkin menajeri Gülden Avşaroğlu yeni bir açıklama yaptı. Avşaroğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu tedavisinin normal odada sürdüğünü söyledi.
Şener Şen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Koronavirüse yaklanan usta oyuncu Şener Şen, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 78 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.
Bugün Şener Şen'in sağlık durumuna dair menajeri Gülden Avşaroğlu'ndan açıklama geldi. Avşaroğlu, usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Tedavisinin normal odada sürdüğünü söyleyen Avşaroğlu, Şen'in solunum desteğine ihtiyaç duymadığını söyledi.
4 gündür hastanede olan usta oyuncuya kızı Bengü Şen'in refakat ettiğini ve 10 gün boyunda Yeşiçam'ın usta isminin hastanede gözlem altında tutulacağı duyuruldu.