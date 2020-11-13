  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'in sağlık durumuna dair açıklama
Korona Virüs

Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'in sağlık durumuna dair açıklama

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan usta oyuncu Şener Şen'in son durumuna ilişkin açıklama yapan menajeri Gülden Avşaroğlu, Şen'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:33:00 -
Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'in sağlık durumuna dair açıklama

Koronavirüs tedavisi gören Türk sinemasının usta oyuncularından Şener Şen'in sağlık durumuna ilişkin menajeri Gülden Avşaroğlu yeni bir açıklama yaptı. Avşaroğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu tedavisinin normal odada sürdüğünü söyledi.

Şener Şen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Koronavirüse yaklanan usta oyuncu Şener Şen, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 78 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Bugün Şener Şen'in sağlık durumuna dair menajeri Gülden Avşaroğlu'ndan açıklama geldi. Avşaroğlu, usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Tedavisinin normal odada sürdüğünü söyleyen Avşaroğlu, Şen'in solunum desteğine ihtiyaç duymadığını söyledi.

4 gündür hastanede olan usta oyuncuya kızı Bengü Şen'in refakat ettiğini ve 10 gün boyunda Yeşiçam'ın usta isminin hastanede gözlem altında tutulacağı duyuruldu.

Flaş! Şener Şen hastaneye kaldırıldı
Flaş! Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Korona Virüs

Flaş! Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beoing ile TUSAŞ anlaştı! Dev anlaşmada imzalar atıldı
Ekonomi

Beoing ile TUSAŞ anlaştı! Dev anlaşmada imzalar atıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyaca ünlü askeri uçak ve helikopter üreticisi ABD'li Boeing şirketi ile işbirliği anlaşması imzalandı...
Bir zamanlar dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?
Gündem

Bir zamanlar dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Türkiye tarihinin en garip Kemalist törenlerinden birini paylaştı.
Rusya'dan Türkiye ile ilgili Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan Türkiye ile ilgili Dağlık Karabağ açıklaması

Suriye'de ve Libya'da Türkiye karşıtı hamlelere imza atan Rusya sinsi adımlarını sürdürüyor. Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva'..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay