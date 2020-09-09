  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koronavirüse yakalanan Temel Kotil'in durumunda sıcak gelişme
Gündem

Koronavirüse yakalanan Temel Kotil'in durumunda sıcak gelişme

Koranavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakıma alınan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, yoğun bakımdan çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:25:00 -
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil'in durumunda sıcak gelişme

Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra solunum yollarındaki sıkıntı sebebiyle yoğun bakıma alınan ve burada tedavisine devam edilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığı bildirildi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden yeni tip koronavirüse yakalandığını bildiren ve Ankara'da tedavi olduğu hastanede yoğun bakıma alınan TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den iyi haber geldi.

Solunum yollarındaki sıkıntı sebebiyle bir süredir yoğun bakımda olan Kotil, normal servise alındığını duyurdu.

Sağlık durumuna ilişkin TUSAŞ çalışanlarına mail yolu ile açıklama yapan Temel Kotil, 21 Ağustos 2020 tarihinde koronavirüs testimin pozitif çıktığını paylaştığını anımsattı.

Kotil, hastanede gözetim altında geçirdiği 19 günden sonra bugün Allah'ın izni ile yoğun bakım ünitesinden normal kontrolünün yapılacağı servise geçtiğini bildirdi.

TUSAŞ çalışanları ile beraber en kısa sürede tekrar bir araya geleceğini belirten Temel Kotil, birbirlerinden aldığıkları güç ile Türkiye'ye ve savunma sanayine verdikleri katkıları artıracaklarını, 18 Mart 2023 tarihinde Milli Muharip Uçağının hangardan çıkışına hep beraber tanıklık edeceklerini bildirdi.

Kotil, pandemi sebebiyle zor günlerden geçilen bugünlerde tedbirli olunması çağrısında bulunarak bu vesile ile bütün hastalara acil şifalar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti
Gündem

MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti'ye geçti. Usta'nın katılımıyla İP'in mi..
Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı
Gündem

Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı

İmam Hatiplilere ağza alınmayacak hakaretler savuran Erol Mütercimler, yılla önce Habertürk televizyonunda katıldığı programda Fatih Altaylı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 7 çocuk sahibi olduğu için pişman olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı