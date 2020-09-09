Koronavirüse yakalanan Temel Kotil'in durumunda sıcak gelişme

Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra solunum yollarındaki sıkıntı sebebiyle yoğun bakıma alınan ve burada tedavisine devam edilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığı bildirildi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden yeni tip koronavirüse yakalandığını bildiren ve Ankara'da tedavi olduğu hastanede yoğun bakıma alınan TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den iyi haber geldi.

Solunum yollarındaki sıkıntı sebebiyle bir süredir yoğun bakımda olan Kotil, normal servise alındığını duyurdu.

Sağlık durumuna ilişkin TUSAŞ çalışanlarına mail yolu ile açıklama yapan Temel Kotil, 21 Ağustos 2020 tarihinde koronavirüs testimin pozitif çıktığını paylaştığını anımsattı.

Kotil, hastanede gözetim altında geçirdiği 19 günden sonra bugün Allah'ın izni ile yoğun bakım ünitesinden normal kontrolünün yapılacağı servise geçtiğini bildirdi.

TUSAŞ çalışanları ile beraber en kısa sürede tekrar bir araya geleceğini belirten Temel Kotil, birbirlerinden aldığıkları güç ile Türkiye'ye ve savunma sanayine verdikleri katkıları artıracaklarını, 18 Mart 2023 tarihinde Milli Muharip Uçağının hangardan çıkışına hep beraber tanıklık edeceklerini bildirdi.

Kotil, pandemi sebebiyle zor günlerden geçilen bugünlerde tedbirli olunması çağrısında bulunarak bu vesile ile bütün hastalara acil şifalar diledi.