Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu ile ilgili flaş gelişme
Koronavirüse yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede müşaade altında tutulan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Test sonucunun pozitif çıkması sonrası tedavi altına alınan Karamollaoğlu, hastaneden taburcu olacağını duyurdu.
'Taburcu olacağım'
Karamollaoğlu, "Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun." dedi.