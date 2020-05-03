  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Koronavirüse yakalanan Rusya başbakanının durumu belli oldu

Rusya’nın yeni koronavirüse yakalanan Başbakanı Mihail Mişustin’in sağlık durumunun genel anlamda iyi olduğu, doktorların gözetimi altında bir klinikte tedavi görmeye devam ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:23:00 -
Koronavirüse yakalanan Rusya başbakanının durumu belli oldu

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in Sözcüsü Boris Belyakov, “Mihail Vladimiroviç (Mişustin) halen uzmanların gözetimi altında, tedavisi devam ediyor. Sağlığı genel anlamda iyi” açıklamasını yaptı.

Belyakov, Rusya Başbakanı’nın tedavi altında olduğu klinikte çeşitli belgeler üstünde çalışmaya devam ettiğini ve ekibiyle telefon üstünden irtibatta olduğunu da söyledi.

Mişustin’in yeni koronavirüs testinin 30 Nisan’da pozitif çıktığı biliniyor. Ancak Rusya Başbakanı’nın semptomlarının ne düzeyde olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere lideri Boris Johnson’dan sonra koronavirüse yakalanan ikinci başbakan olan Mişustin’in görevlerini geçici olarak yardımcısı Andrey Belousov yürütüyor.

Koronavirüs Rusya’da kontrolden çıktı
Koronavirüs Rusya’da kontrolden çıktı

Korona Virüs

Koronavirüs Rusya’da kontrolden çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı