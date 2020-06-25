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Siyaset

Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:19:00 -
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğu ve yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Maçoğlu'nun tedavisine, hastanenin Kovid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş servisinde devam edildiği belirtilen açıklamada, "Genel durumu ilk yatışına göre daha iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulunun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan aynı açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak salgın süresince maskesiz sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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