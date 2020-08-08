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Dünya

Koronavirüse yakalanan Lukaşenko’dan dünyanın konuştuğu iddia: Kasten yapıldı

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, hastalığın kendisine kastî bir şekilde bulaştırıldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 10:40:00 -
Koronavirüse yakalanan Lukaşenko’dan dünyanın konuştuğu iddia: Kasten yapıldı

Avrupa ülkesi Belarus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patladığı dönemde önlem almadığı gerekçesiyle en çok eleştirilen Avrupa ülkelerinin başında geliyordu.

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kovid-19’a karşı önlem alınması gerekmediği şeklindeki açıklamasıyla çok eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ve Lukaşenko, geçen ay koronaya yakalandı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordon'a konuştu.

Kasten bulaştırıldı

Koronavirüse yakalandığına dair hiçbir belirti göstermeden hastalığı atlatan. Belarus Devlet Başkanı, virüsün kendisine kasıtlı olarak bulaştırıldığını ileri sürdü. Belaruslu lider, “Hastalandığımı bilmiyordum ve hatta aklımın ucundan bile geçemezdi, çünkü sürekli koşuşturmaca içindeyim” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre; Ülkesinin hiçbir zaman koronavirüsün varlığını reddetmediğini ve başından beri “büyük bir dikkatle” hastalığa yaklaştıklarını dile getiren Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Kovid-19'a karşı mücadeleye "soruşturma" gibi yaklaştığını savunarak, “Soruşturma yargıçları yerini burada doktorlar aldı” ifadesini kullandı.

Lukaşenko geçen temmuz ayında koronavirüse yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını açıklamıştı.

“Koronayı umursamayan Avrupa ülkesi”

Koronavirüsün etkisini sert bir şekilde gösterdiği Mart ayında Belarus’un salgına karşı önlem almaması eleştirilmişti.

Belarus, tüm Avrupa ülkeleri salgına karşı okulları, sınırları, iş yerlerini kapatıp karantina uygulamasını hayata geçirirken, bu tür uygulamalara girişmemişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Panik olmayın” diyerek Kovid-19’a karşı önlem almalarına gerek olmadığını savunmuştu.

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